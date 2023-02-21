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Болотова Надежда Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1959

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1959

Отец: Болотов Иван Иванович

Мать: Луханина Мария Петровна

Бракосочетание
17.02.1977

Муж: Петров Леонид Васильевич

Рождение ребёнка
25.04.1977

Дочь: Петрова Ольга Леонидовна

Отец ребёнка: Петров Леонид Васильевич

Рождение ребёнка
24.09.1978

Дочь: Петрова Татьяна Леонидовна

Отец ребёнка: Петров Леонид Васильевич