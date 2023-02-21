Болотова Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1959
Отец: Болотов Иван Иванович
Мать: Луханина Мария Петровна
Бракосочетание
17.02.1977
Рождение ребёнка
25.04.1977
Дочь: Петрова Ольга Леонидовна
Отец ребёнка: Петров Леонид Васильевич
Рождение ребёнка
24.09.1978
Дочь: Петрова Татьяна Леонидовна
Отец ребёнка: Петров Леонид Васильевич