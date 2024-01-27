Подденежная (Сотникова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодденежная (Сотникова) Валентина

Подденежная (Сотникова) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сотников Никита Отец Семенович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.12.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подденежный Сергей

г. Ставрополь
Рождение ребёнка
20.12.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подденежный Сергей

г. Ставрополь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подденежный Сергей

г. Ставрополь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close