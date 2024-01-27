Подденежная (Сотникова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сотников Никита Отец Семенович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.12.1974
г. Ставрополь
Рождение ребёнка
20.12.1976
г. Ставрополь
Рождение ребёнка
Неизвестно
г. Ставрополь
Смерть
Неизвестно