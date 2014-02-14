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Тесленко (Власенко) Александра Сергеевна

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Место рождения

СССР Воронежская обл.,Репьевский р-н с.Осадчее

Дата рождения

20.01.1924

Дата смерти

14.02.2014

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

Около 1903 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1924

Отец: Власенко Сергей Денисович

Мать: Власенко Вера Федоровна

СССР Воронежская обл.,Репьевский р-н с.Осадчее
Бракосочетание
01.01.1953

Муж: Тесленко Василий Контролер Отк Никитович

х. Скорицкий, Репьевкий р-н, Воронежская обл
Рождение ребёнка
16.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тесленко Василий Контролер Отк Никитович

Воронежская обл. х. Скорецкий
Смерть
14.02.2014
г. Октябрьский, Башкортостан
Похороны
Неизвестно
г. Октябрьский, Башкортостан
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