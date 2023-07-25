Вертелецкий Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Шакун Мария
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Потапенко Мария Михайловна
Мать ребёнка: Вертелецкая Елизавета Нестеровна
Рождение ребёнка
04.09.1913
Дочь: Ковалёва Анна Михайловна
Мать ребёнка: Вертелецкая Елизавета Нестеровна
Рождение ребёнка
07.07.1921
Сын: Вертелецкий Павел Михайлович
Мать ребёнка: Вертелецкая Елизавета Нестеровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вертелецкий Иван Михайлович
Мать ребёнка: Вертелецкая Елизавета Нестеровна
Смерть
Неизвестно