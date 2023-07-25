Вертелецкий Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вертелецкий Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Шакун Мария

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Потапенко Мария Михайловна

Мать ребёнка: Вертелецкая Елизавета Нестеровна

Рождение ребёнка
04.09.1913

Дочь: Ковалёва Анна Михайловна

Мать ребёнка: Вертелецкая Елизавета Нестеровна

Рождение ребёнка
07.07.1921

Сын: Вертелецкий Павел Михайлович

Мать ребёнка: Вертелецкая Елизавета Нестеровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вертелецкая Елизавета Нестеровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вертелецкий Иван Михайлович

Мать ребёнка: Вертелецкая Елизавета Нестеровна

Смерть
Неизвестно