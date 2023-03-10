Смышляев Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Ирина Павловна
Мать ребёнка: Смышляева Евдокия Авраамова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Марина Павлова
Мать ребёнка: Смышляева Евдокия Авраамова
Смерть
Неизвестно