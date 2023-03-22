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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Дмитрий

Отец ребёнка: Емельянов Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Яков Тимофеевич

Отец ребёнка: Емельянов Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Афанасий

Отец ребёнка: Емельянов Тимофей