Поварницына (Мударисова) Елена Рамисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поварницына (Мударисова) Елена Рамисовна

Место рождения

?

Дата рождения

04.04.1968

Дата смерти

28.10.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

?
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
28.10.2005
?
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
?
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