Красулина Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Красулин Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
1960
Отец ребёнка: Красулин Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Красулин Павел Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно