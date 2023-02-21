Красулина Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красулина Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красулин Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
1960

Сын: Красулин Олег Павлович

Отец ребёнка: Красулин Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красулин Павел Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красулин Павел Григорьевич

Смерть
Неизвестно