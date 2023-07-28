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Трегубов Григорий Силин

Место рождения

Бонево, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

28.04.1879 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Трегубов Сила Гаврилович

Мать: Трегубова Елена Карпова

Бонево, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1844 и 1846 ст.

Сын: Трегубов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Ирина Александровна

Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Александровна

Смерть
28.04.1879 ст.
Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния
в 70 лет от старости
Похороны
01.05.1879 ст.
Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния