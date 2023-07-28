Трегубов Григорий Силин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смерти28.04.1879 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Трегубов Сила Гаврилович
Мать: Трегубова Елена Карпова
Рождение ребёнка
Между 1844 и 1846 ст.
Сын: Трегубов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Ирина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Александровна
Смерть
28.04.1879 ст.
в 70 лет от старости
Похороны
01.05.1879 ст.