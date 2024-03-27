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(Бекетова) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: Бекетов ?

Мать: Бекетова ?

Смерть
Неизвестно
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