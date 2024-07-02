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Пятовской Осип Иванович

Место рождения

Ногинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1740 и 1741

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1740 и 1741

Отец: Пятовский Иван Осипов

Мать: Пятовская Евфимия

Ногинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Кокшенгская четверть,Важский уезд, Вологодская губ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пятовская (Пилицына) Евдокия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пятовская Ксения

Рождение ребёнка
Между 1760 и 1761

Дочь: (Пятовская) Агафья Осиповна

Мать ребёнка: Пятовская (Пилицына) Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Между 1763 и 1764

Дочь: Шишелова (Пятовская) Пелагия Осиповна

Мать ребёнка: Пятовская (Пилицына) Евдокия Григорьевна

Ногинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Вельский уезд, Кулойско-Покровская волость, Волого
Рождение ребёнка
17.02.1767

Сын: Пятовской Фёдор Осипович

Мать ребёнка: Пятовская (Пилицына) Евдокия Григорьевна

Ногинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
| ГАВО - Метрические книги церквей Важского уезда за 1767 год (Ф. 496 О. 6 Д. 1) - запись №2 | Кокшенгская четверть,Важский уезд, Вологодская губ
Рождение ребёнка
Между 1782 и 1785

Сын: Пятовской Афанасий Осипович

Мать ребёнка: Пятовская Ксения

Рождение ребёнка
Между 1784 и 1786

Сын: Пятовсвкий Василий Осипович

Мать ребёнка: Пятовская Ксения

Ногинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Вельский уезд, Вологодская губерния
Смерть
1806

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