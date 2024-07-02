Пятовской Осип Иванович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1740 и 1741
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1740 и 1741
Отец: Пятовский Иван Осипов
Мать: Пятовская Евфимия
Кокшенгская четверть,Важский уезд, Вологодская губ
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пятовская Ксения
Рождение ребёнка
Между 1760 и 1761
Дочь: (Пятовская) Агафья Осиповна
Мать ребёнка: Пятовская (Пилицына) Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Между 1763 и 1764
Дочь: Шишелова (Пятовская) Пелагия Осиповна
Мать ребёнка: Пятовская (Пилицына) Евдокия Григорьевна
Вельский уезд, Кулойско-Покровская волость, Волого
Рождение ребёнка
17.02.1767
Мать ребёнка: Пятовская (Пилицына) Евдокия Григорьевна
| ГАВО - Метрические книги церквей Важского уезда за 1767 год (Ф. 496 О. 6 Д. 1) - запись №2 | Кокшенгская четверть,Важский уезд, Вологодская губ
Рождение ребёнка
Между 1782 и 1785
Сын: Пятовской Афанасий Осипович
Мать ребёнка: Пятовская Ксения
Рождение ребёнка
Между 1784 и 1786
Сын: Пятовсвкий Василий Осипович
Мать ребёнка: Пятовская Ксения
Вельский уезд, Вологодская губерния
Смерть
1806