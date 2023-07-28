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Мурашев Дмитрий Кузьмич

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Место рождения

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

18.10.1870

Дата смерти

13.09.1938

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1870

Отец: Мурашев Кузьма

Мать: Мурашева ?

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Мурашев Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Мурашева Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Мурашева Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Мурашева Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурашев Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Мурашева Мария Андреевна

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурашева Мария Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
заводчик, имел мельницу, паточное производство до революции. После раскулачивания всего лишили. Занимался лакокрасочным производством
Смерть
13.09.1938
г. Горький
Он был репрессирован в 1930 г. на 3 г. лишения свободы и в 1937 г. и осужден на 10 лет лишения свободы в ИТЛ. Скончался в тюрьме г. Горький на Арзамаском шоссе
Похороны
?.09.1938
кладбище горьковской тюрьмы-Арзамасское шоссе