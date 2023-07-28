Мурашев Дмитрий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения18.10.1870
Дата смерти13.09.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1870
Отец: Мурашев Кузьма
Мать: Мурашева ?
Рождение ребёнка
1902
Сын: Мурашев Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Мурашева Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Мурашева Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Мурашева Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мурашев Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Мурашева Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мурашева Мария Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
заводчик, имел мельницу, паточное производство до революции. После раскулачивания всего лишили. Занимался лакокрасочным производством
Смерть
13.09.1938
г. Горький
Он был репрессирован в 1930 г. на 3 г. лишения свободы и в 1937 г. и осужден на 10 лет лишения свободы в ИТЛ. Скончался в тюрьме г. Горький на Арзамаском шоссе
Похороны
?.09.1938
кладбище горьковской тюрьмы-Арзамасское шоссе