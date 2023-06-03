Степанов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1959
Сын: Степанов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Степанова Анастасия Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Степанова Анастасия Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно