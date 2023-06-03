Степанов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1959

Сын: Степанов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Степанова Анастасия Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Степанова Анастасия Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Анастасия Герасимовна

Смерть
Неизвестно