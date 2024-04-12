Юрьев Самуйла (Самойла) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьев Самуйла (Самойла) Иванович

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Юрьев Иван Иванович

Мать: Юрьева Настасья Ларионовна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Юрьев Иван Самуйлович

Мать ребёнка: Юрьева Авдотья

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Загороднова Марья Самуйловна

Мать ребёнка: Юрьева Авдотья

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Юрьев Игнат Самуйлович

Мать ребёнка: Юрьева Авдотья

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1834
Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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