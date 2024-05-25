Бахтегараева Хоббениса Солтановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахтегараева Хоббениса Солтановна

Бахтегараева Хоббениса Солтановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1884

Дата смерти

05.04.1976

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахтегараев Ракыйп Давлетгараевич

Отец ребёнка: Бахтегараев Давлетгарай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахтегараев Давлетгарай

Место жительства
Неизвестно
Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.01.1939

Сын: Бахтигараев Саетгарай Давлетгараевич

Отец ребёнка: Бахтегараев Давлетгарай

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.01.1941

Сын: Бахтегараев Рафис Давлетгараевич

Отец ребёнка: Бахтегараев Давлетгарай

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
05.04.1976
Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.