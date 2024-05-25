Бахтегараева Хоббениса Солтановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1884
Дата смерти05.04.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахтегараев Ракыйп Давлетгараевич
Отец ребёнка: Бахтегараев Давлетгарай
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1939
Сын: Бахтигараев Саетгарай Давлетгараевич
Отец ребёнка: Бахтегараев Давлетгарай
Рождение ребёнка
10.01.1941
Сын: Бахтегараев Рафис Давлетгараевич
Отец ребёнка: Бахтегараев Давлетгарай
Смерть
05.04.1976