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Филин ян юрьевич
Филин ян юрьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.05.1996
Пол
Мужской
Отец
Филин юрий эдуардович
1961 г.р.
Мать
Филина Татьяна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1996
Отец:
Филин юрий эдуардович
Мать:
Филина Татьяна
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