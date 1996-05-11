Филин ян юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филин ян юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1996

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1996

Отец: Филин юрий эдуардович

Мать: Филина Татьяна