Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександр

Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Переплавченко Игорь Алексеевич

Мать: Переплавченко Ирина Дмитриевна