Татьяна (Анбирь) Ивановна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Тимофей Тимофеевич
Отец ребёнка: Твереней (Тимофей) Шихадеров
Рождение ребёнка
1768
Сын: Игнатий Тимофеевич
Отец ребёнка: Твереней (Тимофей) Шихадеров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно