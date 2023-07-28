Татьяна (Анбирь) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна (Анбирь) Ивановна

Место рождения

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1696 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1764

Сын: Тимофей Тимофеевич

Отец ребёнка: Твереней (Тимофей) Шихадеров

Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1768

Сын: Игнатий Тимофеевич

Отец ребёнка: Твереней (Тимофей) Шихадеров

Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Твереней (Тимофей) Шихадеров

Смерть
Неизвестно