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Прокопий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

1782

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Егор Прокопьевич

Мать ребёнка: Пелагия Евдокимовна

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Акилина Прокопьевна

Мать ребёнка: Пелагия Евдокимовна

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1769

Сын: Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: Пелагия Евдокимовна

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагия Евдокимовна

Место жительства
Неизвестно
Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
1782
Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд