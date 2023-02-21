Прокопий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Егор Прокопьевич
Мать ребёнка: Пелагия Евдокимовна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Акилина Прокопьевна
Мать ребёнка: Пелагия Евдокимовна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Иван Прокопьевич
Мать ребёнка: Пелагия Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагия Евдокимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1782