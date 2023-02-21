Хомова (Ломова) Ломова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХомова (Ломова) Ломова

Хомова (Ломова) Ломова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хомов Александр

Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно