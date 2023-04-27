Сошникова (Шаповалова) Надежда Николаевна
Место рожденияSums'ka oblast Ukraine
Дата рождения04.08.1884
Дата смерти25.09.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1884
Sums'ka oblast Ukraine
Крещение
05.08.1884
Путивль, Сумська область
Рождение ребёнка
04.10.1916
Дочь: Шитова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Сошников Василий Максимович
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.09.1960