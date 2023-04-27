Сошникова (Шаповалова) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сошникова (Шаповалова) Надежда Николаевна

Место рождения

Sums'ka oblast Ukraine

Дата рождения

04.08.1884

Дата смерти

25.09.1960

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1884

Отец: Шаповалов Николай Акиндинович

Мать: Шаповалова Марфа Михайловна

Sums'ka oblast Ukraine
Крещение
05.08.1884
Путивль, Сумська область
Рождение ребёнка
04.10.1916

Дочь: Шитова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Сошников Василий Максимович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.09.1960