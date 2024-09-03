Эсмонтов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эсмонтов Фёдор Степанович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Эсмонтова) Неизвестная (Была Инвалидом) (Была Инвалидом)
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эсмонтов Алексей Степанович
Мать ребёнка: ?