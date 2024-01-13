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Оладьев Сидор Власович
Оладьев Сидор Власович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1830
Дата смерти
1849
Пол
Мужской
Отец
Оладьев Влас Афонасьевич
1795 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец:
Оладьев Влас Афонасьевич
Мать: не указана
Смерть
1849
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