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Залепилова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1958

Отец: Чумаков Иван

Мать: Чумакова Евдокия Куприяновна

Рождение ребёнка
05.04.?

Дочь: Беленко Наталья

Отец ребёнка: Залепилов Нет

Рождение ребёнка
05.04.?

Сын: Залепилов Иван

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.01.1987

Сын: Акулиничев Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Акулиничев Василий Егорович

Смерть
Неизвестно

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