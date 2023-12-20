Залепилова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1958
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1958
Отец: Чумаков Иван
Рождение ребёнка
05.04.?
Дочь: Беленко Наталья
Отец ребёнка: Залепилов Нет
Рождение ребёнка
05.04.?
Сын: Залепилов Иван
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.01.1987
Сын: Акулиничев Юрий Васильевич
Отец ребёнка: Акулиничев Василий Егорович
Смерть
Неизвестно