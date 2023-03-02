Александрийский (Прахт Pracht) Юлия Julia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрийский (Прахт Pracht) Юлия Julia

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Прахт Pracht Яков Jakob

Мать: Прахт Pracht Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Мичурина Мария

Отец ребёнка: Александрийский Николай Владимирович

Рождение ребёнка
13.03.1896

Сын: Александрийский Алексей

Отец ребёнка: Александрийский Николай Владимирович

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Затворницкая Александра

Отец ребёнка: Александрийский Николай Владимирович

Рождение ребёнка
05.01.1907

Сын: Александрийский (александрийский) Вениамин Veniamin

Отец ребёнка: Александрийский Николай Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александрийский Николай Владимирович

Смерть
Неизвестно