Александрийский (Прахт Pracht) Юлия Julia
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Мичурина Мария
Отец ребёнка: Александрийский Николай Владимирович
Рождение ребёнка
13.03.1896
Отец ребёнка: Александрийский Николай Владимирович
Троицк, Троицкий, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Затворницкая Александра
Отец ребёнка: Александрийский Николай Владимирович
Рождение ребёнка
05.01.1907
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно