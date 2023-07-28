Волокитин Федор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения31.01.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
31.01.1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын крестьянина деревни Брюховицы Шонгской волости Никольского уезда.
Образование
?.06.1902 ст.
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Окончил Никольскую второклассную учительскую школу.
Работа или профессия
С ?.08.1902 ст.
Учитель Еловинской Космо-Дамиановской церковно-приходской школы и других школ Никольского уезда.
Работа или профессия
07.10.1912 ст.
Троицко-Печорск, Троицко-Печорский муниципальный район, Республика Коми
Рукоположен во диакона к Троицкой Печорской церкви Усть-Сысольского уезда.
Работа или профессия
21.06.1914 ст.
Заячерицкий Погост, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
По прошению перемещен на должность диакона к Богородицкой Заячерицкой церкви Тотемского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно