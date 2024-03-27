Хусниева (Галимова) Мусавира
Место рожденияд.Бик-Утеево Буинского района ТАССР
Дата рождения1928
Дата смерти2014
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
д.Бик-Утеево Буинского района ТАССР
Рождение ребёнка
1972
Сын: Хусниев Фазыл
Отец ребёнка: Хусниев Хаматхарис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусниев Хамит
Отец ребёнка: Хусниев Хаматхарис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хусниев Хаматхарис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хусниев Хаматхарис
Смерть
2014
д.Бик-Утеево Буинского района ТАССР