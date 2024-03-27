Хусниева (Галимова) Мусавира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХусниева (Галимова) Мусавира

Хусниева (Галимова) Мусавира

Место рождения

д.Бик-Утеево Буинского района ТАССР

Дата рождения

1928

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Галимов Габдельвали Мухаметшинович

Мать: Галимова Махира Сафиулловна

д.Бик-Утеево Буинского района ТАССР
Рождение ребёнка
1972

Сын: Хусниев Фазыл

Отец ребёнка: Хусниев Хаматхарис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусниев Хамит

Отец ребёнка: Хусниев Хаматхарис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусниев Хаматхарис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хусниев Хаматхарис

Смерть
2014
д.Бик-Утеево Буинского района ТАССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close