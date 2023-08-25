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- Матрёна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799 ст.

Дата смерти

После 31.05.1858 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1826 ст.

Муж: - Елизар Кондратьевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1836 ст.

Дочь: - Ирина Елизаровна

Отец ребёнка: - Елизар Кондратьевич

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 31.05.1858 ст.
Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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