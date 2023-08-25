- Матрёна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799 ст.
Дата смертиПосле 31.05.1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1826 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1836 ст.
Дочь: - Ирина Елизаровна
Отец ребёнка: - Елизар Кондратьевич
Смерть
После 31.05.1858 ст.