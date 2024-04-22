Парасковья Федотова
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Василиса Иванова
Отец ребёнка: Иван Осипов
Рождение ребёнка
1810
Сын: Яков Иванович
Отец ребёнка: Иван Осипов
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Федора Иванова
Отец ребёнка: Иван Осипов
Рождение ребёнка
18.04.1816
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Осипов
Смерть
Неизвестно