Małaszek Maciej
Место рожденияMałaszek/Długosiodło akt 33/1827
Дата рождения21.02.1827
Дата смерти13.01.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1827
Отец: Małaszek Stanisław
Мать: Małaszek (Łomot) Helena
Małaszek/Długosiodło akt 33/1827
Бракосочетание
08.02.1847
Długosiodło akt 22/1847
Бракосочетание
14.02.1848
Długosiodło akt 16/1848
Бракосочетание
1860
Długosiodło akt 20/1860
Смерть
13.01.1887
Małaszek/Długosiodło akt 9/1887