Małaszek Maciej 21.02.1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Małaszek Maciej

Место рождения

Małaszek/Długosiodło akt 33/1827

Дата рождения

21.02.1827

Дата смерти

13.01.1887

Пол

Мужской

Отец

Около 1793 г.р.

Мать

1792 г.р.

Жена

Около 1830 г.р.
Около 1831 г.р.
Около 1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1827

Отец: Małaszek Stanisław

Мать: Małaszek (Łomot) Helena

Małaszek/Długosiodło akt 33/1827
Бракосочетание
08.02.1847

Жена: Małaszek (Sulkowskaszulkowska) Franciszka

Długosiodło akt 22/1847
Бракосочетание
14.02.1848

Жена: Małaszek (Ambroziak) Jadwiga

Długosiodło akt 16/1848
Бракосочетание
1860

Жена: Małaszek,Kaczyńska (Bloch) Rozalia

Długosiodło akt 20/1860
Смерть
13.01.1887
Małaszek/Długosiodło akt 9/1887

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