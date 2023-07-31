Козлова Акилина Никитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Акилина Никитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Козлов Фёдор Ермолаевич

Отец ребёнка: Козлов Ермолай Фёдорович (Федотович)

Рождение ребёнка
15.01.1846

Сын: Козлов Тимофей Ермолаевич

Отец ребёнка: Козлов Ермолай Фёдорович (Федотович)

Кругликово, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно