Козлова Акилина Никитовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Козлов Ермолай Фёдорович (Федотович)
Рождение ребёнка
15.01.1846
Сын: Козлов Тимофей Ермолаевич
Отец ребёнка: Козлов Ермолай Фёдорович (Федотович)
Кругликово, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно