Сорокина Стефанида Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Стефанида Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1912

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Сорокин Семен Памфилович

Рождение ребёнка
27.04.1914

Сын: Сорокин Василий Семенович

Отец ребёнка: Сорокин Семен Памфилович

Запас унтер офицер Семён Памфилов Сорокин
Рождение ребёнка
10.06.1918

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Сорокин Семен Памфилович

Состоящий на военной службе унтер офицер Семён Памфилов Сорокин
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Семен Памфилович

Смерть
Неизвестно
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