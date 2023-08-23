Сорокина Стефанида Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1912
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Сорокин Семен Памфилович
Рождение ребёнка
27.04.1914
Сын: Сорокин Василий Семенович
Отец ребёнка: Сорокин Семен Памфилович
Запас унтер офицер Семён Памфилов Сорокин
Рождение ребёнка
10.06.1918
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Сорокин Семен Памфилович
Состоящий на военной службе унтер офицер Семён Памфилов Сорокин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно