Монь Никонор Евменьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Монь Анна Яковоевна
Рождение ребёнка
25.04.1967
Дочь: Бассай Елена Никоноровна
Мать ребёнка: Монь Анна Яковоевна
Смерть
Неизвестно
Славута, Хмельницька область