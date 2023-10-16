Лукичёв Федор Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Лукичёв Прокофий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукичёв Николай Федорович
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
17.09.1937
Дочь: (Лукичёва) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1942