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Лукичёв Федор Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Лукичёв Прокофий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукичёв Николай Федорович

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
17.09.1937

Дочь: (Лукичёва) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1942

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