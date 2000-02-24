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Иргизова (Баринова) Лидия

Место рождения

село Ясачный Сызган район Инзенский Ульяновская область

Дата рождения

16.03.1904

Дата смерти

24.02.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1904

Отец: Баринов Павел Федорович

Мать: Баринова Марья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамарова (Иргизова) Евдокия

Отец ребёнка: Иргизов Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курлаева (Иргизова) Александра

Отец ребёнка: Иргизов Василий Федорович

Крещение
19.03.1904
Крестный Василий Баринов из деревни Свадерка, крестная жена его Просковья Карповна Писарева, священник Виктор Разумовский.
Бракосочетание
1920

Муж: Иргизов Василий Федорович

Рождение ребёнка
26.12.1924

Сын: Иргизова Иван Васильевич

Отец ребёнка: Иргизов Василий Федорович

Рождение ребёнка
24.11.1929

Сын: Иргизов Виктор

Отец ребёнка: Иргизов Василий Федорович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Иргизов Николай

Отец ребёнка: Иргизов Василий Федорович

Рождение ребёнка
24.11.1935

Сын: Иргизов Пётр

Отец ребёнка: Иргизов Василий Федорович

Смерть
24.02.2000
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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