Иргизова (Баринова) Лидия
Место рождениясело Ясачный Сызган район Инзенский Ульяновская область
Дата рождения16.03.1904
Дата смерти24.02.2000
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1904
Отец: Баринов Павел Федорович
Мать: Баринова Марья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамарова (Иргизова) Евдокия
Отец ребёнка: Иргизов Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курлаева (Иргизова) Александра
Отец ребёнка: Иргизов Василий Федорович
Крещение
19.03.1904
Крестный Василий Баринов из деревни Свадерка, крестная жена его Просковья Карповна Писарева, священник Виктор Разумовский.
Бракосочетание
1920
Рождение ребёнка
26.12.1924
Отец ребёнка: Иргизов Василий Федорович
Рождение ребёнка
24.11.1929
Сын: Иргизов Виктор
Отец ребёнка: Иргизов Василий Федорович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Иргизов Николай
Отец ребёнка: Иргизов Василий Федорович
Рождение ребёнка
24.11.1935
Сын: Иргизов Пётр
Отец ребёнка: Иргизов Василий Федорович
Смерть
24.02.2000
Причина смерти: Естественная смерть/старость