Матрена Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Кондратов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Домна Васильева
Отец ребёнка: Василий Кондратов
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Василий Кондратов
Рождение ребёнка
1863
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Кондратов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Кондратов
Смерть
Неизвестно