Матрена Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Ермолаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Кондратов

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Домна Васильева

Отец ребёнка: Василий Кондратов

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Василий Кондратов

Рождение ребёнка
1863

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Кондратов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Кондратов

Смерть
Неизвестно