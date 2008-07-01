Пряничников Рудольф Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1942
Дата смерти?.07.2008
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1942
Рождение ребёнка
18.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пряничникова Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
19.05.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пряничникова Антонина Николаевна
Смерть
?.07.2008