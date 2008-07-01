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Пряничников Рудольф Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1942

Дата смерти

?.07.2008

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1942

Отец: Пряничников Иван Васильевич

Мать: Пряничникова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
18.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пряничникова Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
19.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пряничникова Антонина Николаевна

Смерть
?.07.2008
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