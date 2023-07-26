Не знаю — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Не знаю

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Не знаю

Мать: Не знаю

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Не знаю

Мать ребёнка: Не знаю

Смерть
Неизвестно