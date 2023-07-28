Чистяков Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистяков Василий Михайлович

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Место рождения

Балахтимерево, Устюженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

23.02.1908

Дата смерти

29.11.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
23.02.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Балахтимерево, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1958 по 1984
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
29.11.1984
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область