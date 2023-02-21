Нездайминова Александра Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нездайминов Денис
Мать: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий