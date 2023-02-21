Нездайминова Александра Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нездайминова Александра Денисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нездайминов Денис

Мать: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Григроьевич

Отец ребёнка: Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий