Грехова (Коровина) Гликерия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрехова (Коровина) Гликерия Александровна

Грехова (Коровина) Гликерия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

16.05.1889

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1857

Муж: Грехов Алексей Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.04.1858

Сын: Грехов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Грехов Алексей Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.07.1861

Сын: Грехов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Грехов Алексей Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.08.1862

Дочь: Груздева (Грехова) Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Грехов Алексей Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.01.1865

Сын: Грехов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Грехов Алексей Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.09.1867

Дочь: (Грехова) София Алексеевна

Отец ребёнка: Грехов Алексей Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.07.1870

Сын: Грехов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Грехов Алексей Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.11.1873

Дочь: (Грехова) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Грехов Алексей Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.06.1875

Сын: Грехов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Грехов Алексей Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
16.05.1889
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.