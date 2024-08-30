Грехова (Коровина) Гликерия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти16.05.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1857
Рождение ребёнка
26.04.1858
Сын: Грехов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Грехов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
18.07.1861
Сын: Грехов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Грехов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1862
Дочь: Груздева (Грехова) Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Грехов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
22.01.1865
Отец ребёнка: Грехов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
04.09.1867
Дочь: (Грехова) София Алексеевна
Отец ребёнка: Грехов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
23.07.1870
Сын: Грехов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Грехов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
20.11.1873
Дочь: (Грехова) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Грехов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
16.06.1875
Сын: Грехов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Грехов Алексей Иванович
Смерть
16.05.1889