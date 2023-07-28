Погодина Анна Гавриловна
Место рождения
Дата рождения17.11.1890 ст.
Дата смерти1921
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1890 ст.
Бракосочетание
05.08.1911 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.07.1919
Сын: Кривоножков Владимир Иванович
Отец ребёнка: Кривоножков Иван Михайлович
Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1921