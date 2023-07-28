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Погодина Анна Гавриловна

Место рождения

Вошково, Запольская волость, Лужский уезд

Дата рождения

17.11.1890 ст.

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1890 ст.

Отец: Погодин Гавриил Семенович

Мать: Погодина Евдокия Ивановна

Вошково, Запольская волость, Лужский уезд
Бракосочетание
05.08.1911 ст.

Муж: Кривоножков Иван Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.07.1919

Сын: Кривоножков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Кривоножков Иван Михайлович

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1921