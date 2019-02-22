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Васильев Степан Денисович
Васильев Степан Денисович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.02.2019
Пол
Мужской
Отец
Васильев Денис Николаевич
1982 г.р.
Мать
Васильева (Коренева) Светлана Сергеевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
22.02.2019
Отец:
Васильев Денис Николаевич
Мать:
Васильева Светлана Сергеевна
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