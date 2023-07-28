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Кудряшов Василий Егорович

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Место рождения

Постниково, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

07.09.1918

Дата смерти

23.08.1981

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1918

Отец: Кудряшев Егор Алексеевич

Мать: Васильева Александра

Постниково, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.10.1946

Дочь: Кудряшова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Копалкина Ольга Васильевна

Яя, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
23.08.1981
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти - рак предстательной железы