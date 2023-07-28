Кудряшов Василий Егорович
Место рождения
Дата рождения07.09.1918
Дата смерти23.08.1981
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1918
Отец: Кудряшев Егор Алексеевич
Мать: Васильева Александра
Рождение ребёнка
17.10.1946
Дочь: Кудряшова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Копалкина Ольга Васильевна
Яя, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
23.08.1981
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти - рак предстательной железы