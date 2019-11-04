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Шаройко Владимир Ильич

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Место рождения

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

20.11.1953

Дата смерти

04.11.2019

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

1954 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1953

Отец: Шаройко Илья Степанович

Мать: Шаройко Елена Алексеевна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
(56°22'45.3"N 87°23'21.8"E)
Рождение ребёнка
30.03.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаройко Любовь Яковлевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Развод
Неизвестно

Жена: Шаройко Любовь Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаройко Любовь Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
04.11.2019
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика