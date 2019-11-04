Шаройко Владимир Ильич
Место рождения
Дата рождения20.11.1953
Дата смерти04.11.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1953
Отец: Шаройко Илья Степанович
Мать: Шаройко Елена Алексеевна
(56°22'45.3"N 87°23'21.8"E)
Рождение ребёнка
30.03.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаройко Любовь Яковлевна
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Развод
Неизвестно
Жена: Шаройко Любовь Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаройко Любовь Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.11.2019
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно