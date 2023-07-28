Бадижамель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадижамель

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Место рождения

Камкино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Камкино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Камкино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.05.1917

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Камкино, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Камкино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область