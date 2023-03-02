Шеметова (Шеметова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеметова (Шеметова) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1771 г.р.

Мать

1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
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Место
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Рождение
1802

Отец: Шеметов Михаил

Мать: Шеметова Матрена

Смерть
Неизвестно