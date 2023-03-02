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Шеметова (Шеметова) Марфа
Шеметова (Шеметова) Марфа
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1802
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Шеметов Михаил
Около 1771 г.р.
Мать
Шеметова (Шеметова) Матрена
1770 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец:
Шеметов Михаил
Мать:
Шеметова Матрена
Смерть
Неизвестно
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