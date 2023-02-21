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Буряков Алексей

Место рождения

Орловская область Болховский район село Игино

Дата рождения

30.05.1928

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Отец

Мать

1899 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1928

Отец: Буряков Фёдор

Мать: Бурякова Акулина

Орловская область Болховский район село Игино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурякова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурякова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурякова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурякова Анна

Смерть
1974
Разбился на мотоцикле