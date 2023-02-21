Буряков Алексей
Место рожденияОрловская область Болховский район село Игино
Дата рождения30.05.1928
Дата смерти1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1928
Отец: Буряков Фёдор
Мать: Бурякова Акулина
Орловская область Болховский район село Игино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурякова Анна
Смерть
1974
Разбился на мотоцикле