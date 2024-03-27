Бекетов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБекетов ?

Бекетов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1863 г.р.

Мать

Около 1865 г.р.

Жена

Около 1885 г.р.

Дети

Около 1906 г.р.
Около 1909 г.р.
Около 1911 г.р.
Около 1915 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Бекетов Иван

Мать: Бекетова ?

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: ?

Мать ребёнка: Бекетова ?

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Бекетов ?

Мать ребёнка: Бекетова ?

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: ?

Мать ребёнка: Бекетова ?

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Бекетов ?

Мать ребёнка: Бекетова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бекетова ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close