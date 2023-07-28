Китаевская (Гродзкая) Альбертина Цыприяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китаевская (Гродзкая) Альбертина Цыприяновна

Место рождения

Соколово, Жабинковский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Соколово, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
09.09.1865

Сын: Китаевский Иосиф Петрович

Отец ребёнка: Китаевский Пётр Павлович

мыза Каменица
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VPP-9PCF : 5 January 2023), Петр Китаевский in entry for Юзеф Китаевский, 1865.
Смерть
Неизвестно