Китаевская (Гродзкая) Альбертина Цыприяновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1865
Сын: Китаевский Иосиф Петрович
Отец ребёнка: Китаевский Пётр Павлович
мыза Каменица
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VPP-9PCF : 5 January 2023), Петр Китаевский in entry for Юзеф Китаевский, 1865.
Смерть
Неизвестно